Selfkant-Höngen - Sunny Pipers spielen beim Benefizkonzert auf

Selfkant-Höngen. Es ist eine besondere Geschichte, die 1968 ihren Anfang nahm. „Wir wollten Musik machen. Gute Covermusik. Das machen wir bis heute.“

Das machen wir bis heute,“ fasst Sänger Heinz „Büff“ Ernst kurz und knapp zusammen, was die Band seit fünf Jahrzehnten ausmacht. Bis heute sind die Sunny Pipers als Coverband auf Zelten und Parties nicht nur in der Region unterwegs.

Mit Songs von den Beatles, Cats, Eagles oder The Shadows sorgten die Musiker schon in den 1960ern für so viel Stimmung, dass die Sunny Pipers regelmäßig gebucht wurden. Es sind Musiker aus dem Selfkant und den Niederlanden, die sich ihren guten Namen souverän erspielt haben. „Im Selfkant waren wir weltberühmt“, schmunzelt der Entertainer Heinz Ernst, „und eigentlich war jeder Auftritt eine Riesengaudi.“

Wie oft die Band auf der Bühne stand, können die Musiker nur schätzen, was aber auch egal ist. Was zählt, ist der nächste Auftritt, und der ist bald schon: Mit einem Straßenfest am Samstag, 9. Juni, ab 17.30 Uhr in Höngen an der Kirche wollen die Sunny Pipers ihren Fans Danke sagen und haben gleich drei weitere Bands und eine Bühne organisiert: „Remember Band“ aus Limburg, „Atlantic“ aus Kirchhoven und „Hat Wat“ aus Süsterseel gratulieren und gestalten das Bandjubiläum mit.

Feiern möchten die Sunny Pipers zu Gunsten des Fördervereins für Menschen mit geistig-körperlicher Behinderung im Selfkant e.V.. Dafür stellt Con Dreissen, Wirt des Abends, sein Personal zur Verfügung und verzichtet auf einen Teil der Einnahmen.

Grillspezialitäten vom Holzkohlegrill und weitere leckere Speisen aus der Gusspfanne werden von den Mitgliedern des Fördervereins angeboten. Der Eintritt ist frei.