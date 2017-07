Studierende der Fachschule für Wirtschaft erhalten ihre Zeugnisse

Kreis Heinsberg.

Mit dem Zeugnis des staatlich geprüften Betriebswirts in der Tasche verließen nun 17 Studierende die Fachschule für Wirtschaft am Berliner Ring in Geilenkirchen. „Die Zeit der Weiterqualifizierung war anspruchsvoll und anstrengend“, machte Schulleiterin Gabriele Kaspers in ihrer Ansprache klar.