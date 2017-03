Stolz aufs Seepferdchen: Schwimm-Erfolg mit Down-Syndrom

Kreis Heinsberg. Geschafft! Stolz zeigt Daniel Krings sein Schwimmabzeichen. „Am Anfang hatte ich trotz der Schwimmflügel schon Angst, ins Wasser zu gehen. Aber dann habe ich mich immer mehr getraut, und jetzt brauche ich die Schwimmflügel nicht mehr“, berichtet er.

An diesem Dienstag, 21. März, ist der Welt-Down-Syndrom-Tag Der Welt-Down-Syndrom-Tag ist alljährlich am 21. März. Mit diesem Tag soll das öffentliche Bewusstsein für das Thema gesteigert werden. Das Datum 21. März symbolisiert das charakteristische Merkmal des Down-Syndroms (benannt nach John Langdon-Down, einem englischen Facharzt für Neurologie), nämlich das dreifache Vorhandensein des 21. Chromosoms. Der Aktionstag ist im Jahr 2006 von den beiden Organisationen European Downsyndrome Association und Downsyndrome International eingeführt worden worden. Seit 2012 ist der Welt-Down-Syndrom-Tag offiziell von den Vereinten Nationen anerkannt. Menschen mit Down-Syndrom (auch Trisomie 21 genannt) weisen in der Regel typische körperliche Merkmale auf und sind in ihren kognitiven Fähigkeiten meist beeinträchtigt. Weltweit gibt es etwa fünf Millionen Menschen mit Trisomie 21.

Daniel Krings ist 35 Jahre alt und einer von etwa 50.000 Menschen mit Down-Syndrom in Deutschland. Der Fußballfan von Bayern München lebt gemeinsam mit seiner Mutter in Wassenberg und arbeitet seit 2001 in einer manuellen Gruppe der Werkstatt für behinderte Menschen der Lebenshilfe Heinsberg. Vorher besuchte er die Rurtalschule in Oberbruch, die Förderschule des Kreises Heinsberg mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung.

Treffen mit dem Bruder

Dort arbeitet sein Zwillingsbruder Sebastian als Lehrer. Die beiden haben ein sehr enges Verhältnis und treffen sich regelmäßig. Dann nimmt Sebastian seinen Bruder Daniel mit zum Kegelabend oder sie machen einen Spaziergang mit den Hunden, die zum Haushalt ­gehören. „Schlagermusik und Schwimmen sind meine Hobbies“, sagt Daniel, der sich zu Beginn des Jahres nach einiger Trainingszeit fit genug fühlte, das Seepferdchen zu machen.

Das hat er in der Werkstatt für behinderte Menschen absolviert. Denn neben der beruflichen Förderung ist die individuelle Persönlichkeitsförderung Schwerpunkt der Arbeit in der Lebenshilfe. Sportlehrerin Anke Schmitz bietet vielfältige Sportangebote und auch Schwimmunterricht an. Einmal in der Woche nimmt Daniel Krings am Schwimmkurs im Hallenbad in Heinsberg oder in den Sommermonaten im Freibad in Kirchhoven teil.

„Für das Seepferdchen-Abzeichen musste ich vom Beckenrand ins Wasser springen, eine Bahn schwimmen und einen Ring aus schultertiefem Wasser ­heraufholen.“ Das hat er geschafft. Und nicht nur Anke Schmitz war stolz auf ihn, wie sich Daniel Krings erinnert: „Alle haben geklatscht und mich umarmt, auch der Bademeister!“

Vom Erfolg angetrieben, will er nun weitermachen und als nächstes das Jugendschwimmerabzeichen in Bronze auch noch schaffen.