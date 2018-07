Kreis Heinsberg - Stolz auf die tollen Prüfungsergebnisse am Berufskolleg Wirtschaft

Kreis Heinsberg.

In diesem Jahr haben insgesamt 31 Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss als Industriekaufleute am Berufskolleg Wirtschaft des Kreises Heinsberg in Geilenkirchen erfolgreich absolviert. Bei einem geselligen Abend im Campus Heinsberg wurde gemeinsam mit den Lehrkräften das Ende der Ausbildung gefeiert.