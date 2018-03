Kreis Heinsberg.

Bei der St.-Martins-Kleidersammlung 2017 wurden in der Region 161.160 Kilogramm Kleidung gesammelt, das ergab einen Erlös von 38.000 Euro, der nun in der Mercator-Schule Gangelt an 15 Projektträger vergeben wurde. Das Sammelergebnis weist im Vergleich zum Jahr 2016 ein Plus aus. Bei der Kleidermenge waren es seinerzeit 151.023 Kilo gewesen; der Erlös betrug damals 36.000 Euro.