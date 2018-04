Kreis Heinsberg - Sportschützen sind in vollem Einsatz: 18 Mannschaften kämpfen um den Meistertitel

Kreis Heinsberg. Die Sportschützen sind wieder in vollem ­Einsatz. Ihre Kleinkalibergewehre haben sie vorübergehend eingemottet und widmen sich jetzt umso mehr ihren Luftgewehren. Im Aufgelegtschießen bewerben sich insgesamt 18 Mannschaften um die Meistertitel in den drei Gruppen.

Favorit in der Gruppe I ist SSV Tüschen­broich I. Mit 942,1 Ringen gelang ihnen der beste Start in diese neue Rundenwettkampfrunde. Mit 314,8 beziehungsweise 314,0 Ringen legten Resi Mingers und Heinz-Bert Hanraths den Grundstein zum Sieg gegen die Sportschützen Effeld, die auf 936,0 Ringe kamen. Heinz Richter erzielte 312,5 Ringe für das unterlegene Team.

Ein spannendes Aufeinandertreffen lieferten sich die Sportschützen Waurichen und Tüschenbroichs zweite Garnitur. Nur knapp setzten sich die Hausherren mit 939,6:938,4 dank der 314,0 Ringe von Ferdi Damm durch. Noch ein wenig besser lief es für den SSV-Vertreter Rolf Reinicke mit 314,3 Ringen. Das höchste Einzelresultat des ersten Tages brachte Dieter Genenger vom SSV Niederkrüchten mit 315,4 Ringen zustande. Mit 928,8:937,9 hatten die Konkurrenten vom SV Büch aber keine Chance, auch wenn Klaus Mundri mit 313,9 Ringen gut mithalten konnte.

In der Gruppe II entschied gerade einmal ein halber Ring über die Punktevergabe beim Kampf zwischen Effeld II und Niederkrüchten II. Mit 939,5:938,9 verließen die Effelder den Stand als Sieger. Auch die Besten auf jeder Seite, Claudia Caron und Uwe Willems, lagen mit 314,4 beziehungsweise 314,1 Ringen eng beieinander. Einen klaren Ausgang gab es beim Treffen in Kückhoven, bei dem der heimische SSV gegen Waurichen II mit 914,7:927,9 die Punkte abgeben musste. Die meisten Ringe in dieser Partie (312,2) erzielte Gastschütze Stefan Schlömer. Schießsportfreunde Aphoven hatten die dritte Mannschaft von Effeld eingeladen. Mit 915,9:910,7 wurden die ersten beiden Punkte eingefahren. Aphovens Friedel Blum (306,5) und Effelds Herbert Beiten (307,0) erzielten die meisten Ringe für ihre Teams.

In der Gruppe III stand ein weiterer Kampf lange auf des Messers Schneide. Am Ende musste sich der heimische SSV Target Süsterseel mit 914,2:914,8 geschlagen geben. Kückhovens Zweite nahm die Punkte dankbar mit auf den Heimweg. Auch die Schießsportfreunde Wegberg kamen in den Genuss zweier Pluspunkte. Mit 920,0:911,2 traten sie die Heimreise vom SV Büch II an. Neu beim Aufgelegtschießen auf Kreisebene sind die Sportschützen Rur-Kempen. Gleich im ersten Kampf konnten sie punkten. Mit 911,2:903,9 behielten sie gegen die Namensvettern aus Doveren die Oberhand. Bester Einzelschütze in dieser Gruppe war Dieter Dreesen vom unterlegenen Team aus Doveren mit 309,9 Ringen