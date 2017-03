„Spaß mit Musik“ lautet das Motto bei der Kreismusikschule

Kreis Heinsberg. „Spaß mit Musik“ lautet das Motto beim Offenen Unterricht der Kreismusikschule Heinsberg. Im Übach-Palenberger Stadtteil Marienberg an der Schulstraße 38 lädt die Kreismusikschule am Samstag, 25. März, von 14 bis 17 Uhr ein.

In Erkelenz findet der Offene Unterricht eine ­Woche später statt, am Samstag, 1. April von 14 bis 18 Uhr im Berufskolleg am Schulring 40. Interessierte Kinder und Jugendliche können die unterschiedlichsten Instrumente hören, sehen und ausprobieren: Klavier und Keyboard, Blockflöte und Querflöte, Gitarre, E-Gitarre und Harfe, Violine und Violoncello, Klarinette und Saxophon, Oboe und Fagott, Trompete und Posaune sowie Schlagzeug.

Warum hat ein Klavier mehr Tasten als ein Keyboard? Gibt es schon eine passende Querflöte für kleine Finger? Was macht man mit einer halben Geige? Diese und andere Fragen beantworten die Fachlehrerinnen und Fachlehrer gerne und freuen sich darauf, in die Welt der Musikinstrumente einzuführen und Beratungsgespräche mit den Eltern zu führen.

Alle Fragen rund um den Musikschulunterricht, zum geeigneten Instrument, zur Miete oder zum Kauf eines Instruments sollen kompetent beantwortet werden. Ungezwungen können die Familien durch die Klassen bummeln und alle Instrumente unverbindlich ausprobieren. Schnell Entschlossene können bereits nach den Osterferien mit dem Unterricht beginnen.

Ab 14 Uhr beginnt in Erkelenz das Bühnenprogramm mit Kindern der Musikalischen Früherziehung und um 14.30 Uhr mit dem JeKits-Orchester der Grundschule Schaufenberg. Ein Höhepunkt ist um 15 Uhr die Aufführung des ­Mini-Musicals „Der gestiefelte Kater“ mit dem Kinderchor Kunterbunt. Ab 15.30 Uhr übernehmen dann die Instrumentalisten mit dem Querflötenorchester und dem Sinfonieorchester.

Schon für Kinder ab zehn Monaten gibt es Angebote in der Musikschule. Sie treffen sich einmal in der Woche mit einem Elternteil, Oma oder Opa in der Musikbaby- oder Musikmäuse-Gruppe. Ab vier Jahren bleiben die Kinder dann schon alleine in der Musikschule bei der Musikalischen Früherziehung. Informationen über neue Kurse ab September gibt es beim Offenen Unterricht.

Für Erwachsene hat die Musikschule ein interessantes Angebot: die Zehnerkarte für den Instrumental- und Gesangsunterricht. Der Erwerb der Karte berechtigt zum Besuch von zehn Unterrichtsstunden über 30 oder 45 Minuten.

Für Verschnaufpausen gibt es beim Offenen Unterricht in Übach-Palenberg und Erkelenz eine Cafeteria. Informationen zum Offenen Unterricht und zu den Angeboten der Kreismusikschule gibt es in der Geschäftsstelle der Kreismusikschule Heinsberg in Erkelenz unter Telefon 02431/5067.