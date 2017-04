Spargelernte: Gewerkschaft rät zu einem Lohn-Check

Kreis Heinsberg.

Aus Anlass der Spargelzeit hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (Bezirksverband Aachen) an Erntehelfer in der Region appelliert, ihren Lohn zu prüfen. „Eine Saisonkraft muss in diesem Jahr mindestens 8,60 Euro pro Stunde bekommen“, so der Bezirkschef der IG BAU, Friedrich Feldmann.