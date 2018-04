Kreis Heinsberg - Spannende Endspiele beim Finalturnier der Fußball-Kreismeisterschaft

Kreis Heinsberg. Die Fußball-Kreismeister der Schulen in den WK III und II sind ermittelt: In der WK III Mädchen gewann das St.-Ursula-Gymnasium Geilenkirchen im Finale 1:0 gegen das Cusanus-Gymnasium Erkelenz; die WK III der Jungen entschied das Team der Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg gegen die Realschule Heinsberg mit einem 6:2 für sich.

In der WK II Mädchen siegte das Cusanus-Gymnasium Erkelenz mit 4:3 nach Elfmeterschießen gegen die Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg und in der WK II Jungen wurde die Realschule Heinsberg Kreismeister mit einem 3:2-Erfolg gegen die Mannschaft des Cusanus-Gymnasiums. Endspielort war das Ohof-Stadion in Ratheim.