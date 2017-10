Skat: Pik As Heinsberg zeigt sich in bestechender Form Letzte Aktualisierung: 12. Oktober 2017, 08:28 Uhr

Kreis Heinsberg. Der SC 1979 Myhl 2 empfing als Gastgeber in der Gaststätte „Zur Rennbahn“ in Wassenberg-Oberstadt die acht Teams der 1. Kreisliga zum 6. Spieltag. In Gruppe A spielten Pik 7 Wassenberg, Herz Dame Stahe, SC 1979 Myhl 1 und Karo 7 Heinsberg 1 miteinander. Die beiden Spitzen-Teams der Tabelle SC 1979 Myhl 1 und Herz Dame Stahe trafen also aufeinander.