Waldfeucht-Bocket.

So ist das in Bocket: statt Elferrat marschiert der Siebenerrat der KG „Boggeder Jröne“ zur Narrenbühne, angeführt vom Grünrock Markus Kremers. Die erste von zwei Bocketer Karnevalssitzungen (beide ausverkauft) war sehr gelungen. Wer Karten für die zweite am 18. Februar hat, kann sich unter anderem auf das neue Solotanzmariechen Isabell Zaunbrecher freuen. So viel sei verraten, die junge Dame ist sehr talentiert.