Senioreninitiativen trauern um Friedrich Feldmann Letzte Aktualisierung: 25. Juli 2017, 11:10 Uhr

Kreis Heinsberg. Wenn die Arbeitsgemeinschaft der Senioreninitiativen im Kreis Heinsberg am Mittwoch 2. August, um 15 Uhr im Selbsthilfe- und Freiwilligen-Zenturm in Heinsberg an der Hochstraße 24 zu ihrer nächsten Versammlung zusammenkommen wird, dann steht an diesem Nachmittag auch das Gedenken an Friedrich Feldmann im Blickpunkt.