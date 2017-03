Kreis Heinsberg.

Die Selfkantbahn startet am Ostersonntag, 16. April, und Ostermontag, 17. April, mit Volldampf zu einer Reise in den Frühling: Nach der Winterpause dampfen die historischen Züge der letzten schmalspurigen Kleinbahn in Nordrhein-Westfalen dann wieder an jedem Sonn- und Feiertag bis Ende September durch die weite Landschaft des Selfkantgebietes.