Kreis Heinsberg - Selfkantbahn nimmt Fahrt auf: Dampfzüge im Stundentakt

Kreis Heinsberg. Am Ostersonntag (1. April) und am Ostermontag (2. April), startet die Selfkantbahn mit Volldampf wieder zu einer Reise in den Frühling. Nach der Winterpause dampfen die historischen Züge dann wieder an jedem Sonn- und Feiertag bis Ende September durch die weite Landschaft des Selfkantgebietes.

Wenn die Züge mit ihren teilweise über 120 Jahre alten Wagen mit atemberaubenden 20 km/h zwischen Geilenkirchen-Gillrath und Gangelt-Schierwaldenrath unterwegs sind, können die Fahrgäste die Beschaulichkeit des Reisens auf dem Lande wie zu Zeiten der Groß- und Urgroßeltern genießen. Fast alles ist wie früher: der nostalgische Bahnsteig, die fauchende Dampflokomotive vor dem Zug, die Personenwagen mit ihren hölzernen Bänken, die Schaffner in ihren Uniformen mit der Lochzange, mit der sie die Fahrkarten aus Pappe „knipsen“, das Läuten der Lok vor den Bahnübergängen und so weiter...

Zwei Dampflokomotiven ziehen zur Saisoneröffnung an den beiden Osterfeiertagen ab 10.30 Uhr abwechselnd die Züge im Stundentakt über die Strecke. Der letzte Zug, ein historischer Dieseltriebwagen, fährt um 17.35 Uhr ab Schierwaldenrath, um 17.55 Uhr ab Gillrath. Die Dampfzüge sind bewirtschaftet. Wer will, kann sich unterwegs im Buffetwagen für die Reise stärken.

Im Bahnhof Schierwaldenrath können die Gäste in der großen Fahrzeughalle eine einzigartige Sammlung historischer Dampf- und Dieselloks sowie Personen- und Güterwagen aus allen Epochen der deutschen Kleinbahngeschichte besichtigen, sofern die fahrbereiten Fahrzeuge unter den Sammlungsstücken nicht gerade auf der Strecke im Einsatz sind.

Geburtstagskinder und Behinderte fahren umsonst mit der Selfkantbahn. Für Rollstuhlfahrer steht ein besonderer Wagen mit Rampe zur Verfügung. Fahrräder und Hunde werden kostenlos mitgenommen.

Drei Wochen später, am Sonntag, 22. April, finden wieder die lehrreichen Führungen für kleine und für große Leute statt. Sie werden mehrmals am Nachmittag (um 12.30, 14.15 und 15.45 Uhr) am Bahnhof Schierwaldenrath angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Neu sind in diesem Jahr die „kulinarischen Mottotage“, die den „kulinarischen Selfkant“ ablösen. Zu einem ausgewählten Gericht in dem – nach Komplettrenovierung neu eröffneten – Restaurant „Zur Selfkantbahn“ wird im Zug ein dem Motto entsprechendes Getränk angeboten. Zudem werden die Zuggarnituren auf das entsprechende Motto abgestimmt.

Informationen zur Selfkantbahn und zu den geplanten Veranstaltungen erhalten Interessierte bei der Geschäftsstelle in Aachen unter Telefon 0241/82369 oder per E-Mail an info@selfkantbahn.de.