Kreis Heinsberg - Selfkantbahn ist kulinarisch unterwegs

Kreis Heinsberg.

Am kommenden Sonntag startet die Selfkantbahn in enger Zusammenarbeit mit der neu eröffneten Gaststätte „Gleis 3“, die sich direkt am Bahnhof Schierwaldenrath befindet, ein neues Angebot, das viele Eisenbahnfans auf besondere Weise ansprechen soll. Die „Kulinarischen Mottotage“ lösen den ehemaligen „Kulinarischen Selfkant“ ab, der viele Jahre zum festen Programm der Selfkantbahn gehörte. Motto ist „Manneken Pis“.