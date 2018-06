Kreis_heinsberg.

Im Rahmen der Reihe „Hückelhoven macht Kultur“ kommt der Kabarettist, Moderator und Entertainer ­Sebastian Pufpaff im September in die ehemalige Zechenstadt: Am Donnerstag, 20. September 2018, 20 Uhr, tritt er in der Aula des Gymnasiums auf. ­