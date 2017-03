Kreis Heinsberg.

Die Schwimmhallen in Erkelenz und Hückelhoven werden im kommenden Monat, in den Wochen vom 3. bis 7. April sowie vom 24. bis 28. April, einen Ansturm von Schülern erleben. Rund 800 Erstklässler werden in beiden Bädern aktiv sein. Das Regionale Bildungsbüro hat für das ­Projekt mit dem Titel „Mathe schützt nicht vor Ertrinken!“ im Kreissportbund Heinsberg einen idealen Partner gefunden.