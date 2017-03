Schulkinder pflanzen 1800 Rotbuchen

Fast 30.000 Bäume sind bereits von Mädchen und Jungen gepflanzt worden

Die Tradition des Baumpflanztages kommt Mitte des 19. Jahrhunderts aus Nebraska (USA).

In Deutschland pflanzte anlässlich dieses Tages der ehemalige Bundespräsident Theodor Heuss 1952 einen Ahorn im Bonner Hofgarten.

Im deutsch-niederländischen Grenzgebiet kommen die Kinder seit 24 Jahren zum Internationalen Baumpflanztag immer am dritten Mittwoch im März zusammen. In dieser Jahreszeit haben die jungen Pflanzen die größte Chance anzuwachsen. Insgesamt haben bislang rund 1800 Mädchen und Jungen teilgenommen und dabei rund 29.900 Bäume gepflanzt – eine Fläche, so groß wie 15 Fußballfelder.