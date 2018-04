Kreis Heinsberg.

„Wo lernt man Unternehmer?“ Diese Frage stellte Peter Müller aus Bonn in Hückelhoven. Die Antwort konnte bei dieser provokant simplen Fragestellung eigentlich nur heißen: „In der Schule!“ Folgerichtig würde also der Unternehmer Unternehmersein in der Unternehmerschule lernen: Punktlandung. ­