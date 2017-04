Beratungsstelle in Hückelhoven an der Haagstraße

Die Schuldner- und Insolvenzberatung – in Trägerschaft vom Diakonischen Werk des Kirchenkreises Jülich in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt im Kreis Heinsberg – befindet sich in Hückelhoven an der Haagstraße 10. Telefonisch erreichbar ist sie unter Telefon 02433/90560. Dringende Beratungen für Pfändungsschutzkonten können kurzfristig realisiert werden. Ansonsten kann die Wartezeit bis zu einem Monat betragen, was im NRW-Vergleich als durchaus gut gilt. Informationen sind auch online zu finden unter www.kkrjuelich.de.