Schnorrenberg-Cup wird zum achten Mal ausgespielt Letzte Aktualisierung: 21. August 2017, 15:40 Uhr

Kreis Heinsberg. Zum achten Mal wird am Samstag, 2. September, ab 11.30 Uhr der Schnorrenberg-Cup bei einem Fußballturnier für Menschen mit Behinderung auf der Platzanlage in Wegberg-Uevekoven an der Barbarastraße ausgespielt.