Kreis Heinsberg - Schnee, Glätte und Stau bremsen Autofahrer im Kreis Heinsberg aus

Kreis Heinsberg. Ein Crash auf der Autobahn 46 und auf den anderen Straßen im Kreisgebiet zehn weitere Unfälle, aber glücklicherweise in allen Fällen nur Blechschäden: Dies war die Polizei-Bilanz, nachdem Schnee und Glätte in der Nacht zum Mittwoch für winterliche Straßenverhältnisse gesorgt hatten.

„Die meisten Verkehrsteilnehmer hatten sich auf die Wettersituation eingestellt und waren entsprechend zeitig beziehungsweise vorsichtig unterwegs“, erklärte ein Polizeisprecher. Dennoch hätten sich im Verlaufe des Vormittags auf Straßen im Kreisgebiet zehn witterungsbedingte Verkehrsunfälle ereignet, bei denen niemand verletzt worden und es bei Sachschäden geblieben sei. Auch ein Streifenwagen der Polizei war an einem dieser Unfälle beteiligt. Auf der Fahrt zu einem Verkehrsunfall waren die Beamten mit ihrem Wagen auf ein vorausfahrendes Fahrzeug gerutscht.

Auf der A 46 krachte es am Morgen gegen 5 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Hückelhoven-Ost. Auf schneebedeckter Fahrbahn war nach Angaben der Feuerwehr ein Pkw in Fahrtichtung Düsseldorf – laut Autobahnpolizei ein Klever Mercedes – aus ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und gegen die Mittelschutzleitplanke geprallt. Das schwer beschädigte, unbeleuchtete Fahrzeug blieb auf der linken Fahrspur liegen.

Ein umsichtiger Lkw-Fahrer erkannte die Gefahr und sicherte das Unfallfahrzeug mit seinem Lkw vor dem nachfolgenden Verkehr ab. Aufgrund des heftigen Einschlags war die Sicherheitseinrichtung des Pkw aktiviert worden. Dabei handelt es sich um die automatische Notrufübermittlung. Dabei werden automatisch die Standortdaten an die Rettungsleitstelle übermittelt. Die Einsatzstelle kann so lokalisiert werden. Die Kräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr können schnell an den Unfallort gelangen.

Nach Sicherung der Einsatzstelle und umfangreicher Ausleuchtung konnte der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Dabei kam es aber aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs zu einem erheblichen Rückstau.

Die Person, die den Wagen gesteuert hatte, wurde nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht, nach Angaben der Autobahnpolizei vom Mittag konnte er dort aber als unverletzt wieder entlassen werden.