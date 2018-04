Kreis Heinsberg - Schlamm sorgt beim Unwetter im Kreis Heinsberg für rutschige Fahrbahnen

Kreis Heinsberg. Das Unwetter hat auch den Kreis Heinsberg getroffen: Die Bundesstraße 56n sowie die Kreisstraße 13 mussten zwischen Gangelt und Breberen für die Dauer von Einsätzen gesperrt werden. Dem Wasser folgte Schlammmassen, die für rutschige Fahrbahnen sorgten.

In Gangelt wurden die ersten Einsätze gegen 23.45 Uhr gemeldet. Aufgrund der vielen Notrufe im gesamten Kreisgebiet ließ der Einsatzleiter Günter Paulzen eine Koordinierungsstelle für die Gemeinde Gangelt an der Feuerwehr in Birdgen einrichten. Alleine in der Gemeinde waren 75 Einsatzkräfte im Einsatz. Der Schwerpunkt der Aufgaben lag in der Regel auf überschwemmte Keller und Fahrbahnen.

Bei der Beseitigung der Schlammmassen wurde die Feuerwehr vom Bauhof der Gemeinde Gangelt unterstützt. Mit Traktoren und Radladern konnten die Schlammmassen von den Straßen geschoben werden. Auf der B56n kam zusätzlich auch noch ein Radlader des Technischen Hilfswerks zum Einsatz. Dort hatte es einen Erdrutsch gegeben.

Auch die Landesstraße 227 war betroffen, die Arbeiten dauerten am Montagmorgen noch an. Die Feuerwehr hatte Schwierigkeiten, die Wassermassen abzuleiten. In einer Senke im Kurvenbereich stand das Wasser etwa 30 Zentimeter hoch. Für die K13 waren fünf Pumpen der Feuerwehr im Einsatz.

Auf der Landesstraße 364 zwischen Tüschenbroich und Gerderath musste die Feuerwehr einen großen Ast beseitigen. In Doveren stürzte ein Baum auf eine Stromleitung.

Die Lage hatte sich für die Feuerwehr erst gegen 5 Uhr am Morgen beruhigt. In der Nacht rückten die Gangelter Einsatzkräfte zu rund 30 Einsätzen aus. Insgesamt fuhr die Feuerwehr im Kreis Heinsberg zwischen 23.30 Uhr und 7 Uhr am Morgen rund 170 Einsätze, besonders betroffen waren Gangelt, Geilenkirchen und Heinsberg. Verletzt wurde dort niemand.