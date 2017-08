Schlagfertig, spitzzüngig, charmant: Kabarettduo „Weibsbilder“

Kreis Heinsberg. „Wie? Du bist noch nicht verheiratet? Was? Du hast noch keine Kinder?“ Solchen Fragen müssen sie sich oft stellen, die beiden Frauen um die 30 vom Kabarettduo „Weibsbilder“. Passende Antworten haben die sonst so schlagfertigen Damen Anke Brausch und Claudia Thiel in diesem Fall ausgerechnet nicht parat.

Wer jetzt neugierig auf die beiden geworden ist, hat die Möglichkeit, sie live am Donnerstag, 30. November, um 19 Uhr in der Oberbrucher Festhalle zu erleben. Mit von der Single-Partie sind auch diesmal wieder die beliebten Bühnenfiguren wie etwa die kleine Tineke, die im Publikum den passenden Mann für Mama finden will, einen richtig tollen Kerl, der Mutter und Kind so nimmt, wie sie sind.

Ihre beziehungsunfähige Mutter Britta gibt indes mit der Alt68erin Gundula ein Seminar zum Thema „Partnersuche“. Die Eifel-Bäuerin Christel ist so verzweifelt, dass sie für ein Casting bei „Nur die Liebe zählt“ sogar Haus und Hof verlässt, um in der großen weiten Welt ihr Liebesglück zu finden. Schlagfertig, spitzzüngig und charmant: So präsentieren sich die „Weibsbilder“ mit ihrem Programm „Unbemannt – Wir sind übrig“.

Der Vorverkauf für die Veranstaltung hat in diesen Tagen begonnen. Karten sind erhältlich bei der Stabsstelle Chancengleichheit für Frauen und Männer des Kreises Heinsberg, Telefon 02452/131911 oder 02452/131016, Zimmer 221 und 222 im Kreishaus in Heinsberg (Valkenburger Straße 45).