Kreis Heinsberg.

Zum siebten Mal ist der Kreissportbund Heinsberg an diesem Samstag Gastgeber zu seiner Sportgala. Die ausverkaufte Veranstaltung findet ab 19 Uhr in der Stadthalle von Erkelenz statt. Als Schirmherr fungiert wieder Landrat Stephan Pusch. Unsere Zeitung begleitet das Fest – wie in den vorangegangenen Jahren – als Medienpartner.