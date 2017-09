Gangelt.

Quasimodo gab sich auch ein Stelldichein bei der achten Auflage des Gangelter Ritterfestes. Das Tiefdruckgebiet mit dem mittelalterlichen Namen wollte aber so gar nicht in das Gefüge der Ritter, Gaukler und Marketender passen. Vor allem am Freitag und am Samstagvormittag gab es reichlich Regen – rund 33 Liter auf den Quadratmeter.