Kreis Heinsberg.

Das Vereinsleben ist eine Stütze der Gesellschaft. Mehr als 600.000 Vereine gibt es in Deutschland, fast jeder zweite Deutsche ist Mitglied in einem Verein, so die Statistik. Trotz dieser großen Zahlen haben die Vereine jedoch zunehmend Schwierigkeiten, ihre Vorstandsämter zu besetzen.