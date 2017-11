Kreis Heinsberg.

Bei der Kreisschau der Rassekaninchenzüchter in der Halle der Selfkantbahn in Gangelt-Schierwaldenrath gratulierte Walter Leo Schreinemacher von den Freien Wählern als Schirmherr der Veranstaltung zu den Erfolgen bei der letzten Landesschau in Rheinberg.