Im September in Wegberg-Wildenrath

Ein weiteres Seminar unter dem Motto „Mobil im Alter – aber sicher!“ bietet die Kreispolizeibehörde im September in Wegberg-Wildenrath an. Die Teilnehmer treffen sich im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr, Heinsberger Straße 38a, am 17., 19. und 24. September.

Eine Anmeldung ist erbeten, von 8 bis 14 Uhr bei der Direktion Verkehr der Heinsberger Polizei, Telefon 02452/9204444.