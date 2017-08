Selfkant/Sittard.

Viele Asse aus der internationalen Radsportszene waren am Freitag wieder einmal in Hillensberg live in Aktion zu erleben: Die bis 2016 unter dem Namen Eneco Tour firmierende Rundfahrt durch die Niederlande und Belgien, die jetzt Binck Bank Tour heißt, machte auf der fünften Etappe mit Start und Ziel in der Grenzstadt Sittard einen dreifachen kurzen Abstecher nach Deutschland in den Kreis Heinsberg hinein.