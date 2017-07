Ortsdurchfahrt wird von 12 bis 17 Uhr gesperrt

Vorfahrt haben in Hillensberg am Freitag, 11. August, die Radrennfahrer. Die dreifache Passage der Binck Bank Tour durch den Selfkant-Ort hat Auswirkungen auf den Straßenverkehr. So wird es nach Angaben der Gemeindeverwaltung an diesem Tag ab 8 Uhr morgens ein Halteverbot sowohl auf der Lahrstraße als auch auf der Bergstraße geben.

Von 12 bis 17 Uhr wird die Ortsdurchfahrt Hillensberg an diesem Tag komplett gesperrt sein. Erreichbar ist der Ort in dieser Zeit nur über Bingelrade (Niederlande).

Zwar vergehen zwischen erster und zweiter ­Passage mehr als zwei Stunden, doch gemäß einer Anordnung vom Straßen­verkehrsamt des Kreises Heinsberg – im Ein­vernehmen mit der Polizei erteilt – soll die Sperrung der Ortsdurchfahrt trotzdem in der Zwischenzeit nicht aufgehoben werden.