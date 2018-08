Selfkant-Hillensberg - Radsport-Elite passiert wieder Hillensberg

Selfkant-Hillensberg.

Die Rundfahrt der Radrennprofis durch die Niederlande und Belgien – seit 2017 unter dem Titel Binck Bank Tour firmierend – hat eine ganz besondere Beziehung zur Gemeinde Selfkant. Immer wieder planen die Organisatoren des Rennens, wenn eine Etappe in die Grenzstadt Sittard führt, gerne einen kurzen Abstecher nach Deutschland - so auch in diesem Jahr.