Selfkant-Hillensberg - Radsport-Elite live und hautnah in Hillensberg

Eliterennen der Damen führt auch nach Sittard

Sittard, die niederländische Grenzstadt, die am Samstag Etappenziel der Binck Bank Tour der Herren war, wird am Samstag, 1. September, auch Etappenstadt in einem Elite-Radrennen der ­Damen sein. Die fünfte von sechs Etappen der Boels Ladies Tour über 158,4 Kilometer beginnt und endet in Sittard. Start ist um 12 Uhr auf dem Europaboulevard, Zielankunft gegen 16 Uhr im Tom-Dumoulin-Bike-Park. Anders als beim Herren-Rennen ist aber kein Abstecher in den Selfkant geplant. (disch)