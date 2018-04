Selfkant-Isenbruch.

Auf dem Parkplatz an der Engelbertstraße in Isenbruch gab es am Sonntagmittag einen Fahrradstau. So viele Zweiradfahrer waren dort anzutreffen. Denn vom Parkplatz aus startete eine Dreiländererlebnistour über die Niederlande mit dem Ziel Maaseik in Belgien.