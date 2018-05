5000 Exemplare sind gedruckt worden

Das Spiel „Der Niederrhein – 120 Fragen und Antworten – Ein Quiz für die ganze Familie“ kostet 14,80 Euro.

Verkauft werden soll das Quiz in Buchhandlungen, aber unter anderem auch im Heinsberger Begas-Haus. Bestellungen sind auch im Internet möglich unter www.das-niederrhein-quiz.de (zuzüglich drei Euro Versandkosten). Kontaktaufnahme ist auch möglich per Mail an kontakt@das-niederrhein-quiz.de.

Gedruckt wurden die 5000 Exemplare in Thüringen bei der Firma ASS Altenburger, die als deutscher Marktführer bei Kartenspielen gilt. Die Spielkarten haben die klassische Skatkarten-Größe von 59 x 91 Millimetern.

Illustrationen von Jürgen „Moses“ Pankarz sind auf den Karten des Spiels zu entdecken, für dessen Gestaltung Pankarz gemeinsam mit Henning Lindeke verantwortlich zeichnet.