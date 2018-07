Kreis Heinsberg - Projekt „Bauchgefühl“: Konzertlesung mit Jana Crämer und Batomae

Kreis Heinsberg. Im Rahmen des Projektes „Bauchgefühl“ findet am Mittwoch, 4. Juli, um 11.30 Uhr im Forum des Berufskollegs Ernährung – Sozialwesen – Technik in Geilenkirchen eine Konzertlesung mit Jana Crämer und der Band Batomae statt.

Mit einem „Crossover“, das Elemente aus Musik und Roman kombiniert, soll die Konzertlesung dem Trend unter Jugendlichen, eine Essstörung als „in“ anzusehen, den Kampf ansagen. Jana Crämer, Betroffene und Autorin des autobiografischen Romans „Das Mädchen aus der 1. Reihe“, und die Band mit Musiker David Müller besuchen Schulen, Therapieeinrichtungen, Kliniken und Jugendzentren. Zur Konzertlesung sind vor allem Fachklassen aus den Bereichen Gesundheit / Soziales und Sozialpädagogik.

Am 9. und 10. Juli finden am Berufskolleg EST von 7.50 bis 13 Uhr zum dritten Mal von der Schülervertretung organisierte, bildungsgang­übergreifende Projekttage statt. Sie sind so gestaltet, dass am ersten Tag in Workshops gearbeitet wird und am zweiten Tag die Ergebnisse der Arbeit im Forum der Schule präsentiert werden. Die Präsentationsveranstaltung wird von den beiden Schülersprechern moderiert.

An den Projekttagen nehmen mehrere Hundert Schüler teil. Diesmal lautet das Motto: „Schule mit Herz“. Es soll eine Auseinandersetzung mit den Bildungszielen der Schule anregen und darauf hinweisen, dass gelungene Bildung nicht nur kognitive Fähigkeiten vermitteln soll, sondern auch emotionale Intelligenz und soziale Kompetenzen.