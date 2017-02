Heinsberg.

Heftige Wortgefechte waren es auch dieses Mal wieder, die sich die Karnevalisten und die Politiker in der Stadthalle und vor dem Rathaus lieferten. Doch am Ende schwang Bürgermeister Wolfgang Dieder am Karnevalssamstag erneut seine große weiße Fahne vor einem Meer bunt gekleideter Narren auf dem Rathausplatz und überreichte dem Stadtprinzenpaar Elmar I. und Michaela (Dohmen) vom Schafhausener Karnevalsverein (SKV) den großen goldenen Schlüssel fürs Rathaus als Zeichen ihrer närrischen Macht in der Kreisstadt bis zum Aschermittwoch.