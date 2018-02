Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich

„Pop goes Symphonic“ findet am Samstag, 10. März, um 20 Uhr und am Sonntag, 11. März um 18 Uhr in der Stadthalle in Erklelenz am Franziskanerplatz statt.

Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Eintrittskarten für dieses Konzert ind im Vorverkauf in der Buchhandlung Wild sowie bei der Kultur GmbH erhältlich.

Informationen und Tickets gibt es online unter www.kultur-erkelenz.de.