Polizisten und Bürger feiern beim GdP-Fest gemeinsam

Kreis Heinsberg. Er freute sich über den guten Besuch bei diesem Polizei- und Bürgerfest: Harald Bosten, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Kreisgruppe Heinsberg, konnte jetzt viele Polizisten und Bürger zum traditionellen Festabend im Hilfarther Saal Sodekamp-Dohmen begrüßen.

Sein besonderer Gruß galt den Ehrengästen, den Vertretern der Politik und Behörden sowie den Sponsoren und Inserenten in der Gewerkschaftszeitung, die überall im Saal das Interesse der Besucher fand. „Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir alle, Bürger und Polizei, zusammenstehen und für unsere demokratischen Werte die Stimme erheben“, so der Kreisgruppenvorsitzende in einem Grußwort.

Klaus und Willi übernahmen die Moderation mit einer besonderen Bauchrednershow. Das Komiker-Duo Labbes & Drikkes, die Showtanzgruppe Stardust von Germania Bauchem, Showartist Santos und die A-cappella-Gruppe De Wanderer aus Köln sorgten für eine prima Stimmung im Saal und ließen auch den 45. Festabend zu einem Erlebnis werden.