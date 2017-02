Polizei sucht einen Vergewaltiger

Wassenberg/Geilenkirchen. Ein Fall von Vergewaltigung beschäftigt die Polizei. Am Sonntag erschien gegen 4.30 Uhr eine junge Frau auf der Polizeiwache in Hückelhoven und zeigte an, dass sie Opfer eines Sexualdeliktes geworden war.

Zuvor hatte die Heinsbergerin eine Diskothek in Geilenkirchen-Niederheid besucht. Diese verließ sie in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr. Anschließend stieg sie im Bereich der Disco in ein beigefarbenes Großraumfahrzeug. Der Fahrer sollte sie nach Heinsberg-Straeten bringen.

Von ihr zunächst unbemerkt, ging die Fahrt nicht nach Heinsberg, sondern nach Wassenberg. Auf einem Feldweg hielt der Fahrer an, begab sich in den hinteren Bereich des Wagens und verging sich an der jungen Frau. Diese konnte schließlich aus dem Fahrzeug flüchten. Sie stellte fest, dass sie sich in der Nähe der Ortschaft Wassenberg-Rosenthal befand. Es gelang ihr, ein vorbeikommendes Auto anzuhalten, dessen Fahrer sie zur Polizei brachte.

Nach ihren Angaben war der Täter etwa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 bis 1,90 Meter groß und hatte dunkle Haare, braune Augen sowie einen Dreitagebart. Er war von kräftigerer Gestalt und südländischer Erscheinung. Er trug dunkle Kleidung. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um ein Taxi oder Mietwagen gehandelt haben.

Zur Klärung dieser Straftat sucht die Polizei den Fahrer des beigefarbenen Fahrzeuges. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter Telefon 02452/9200.