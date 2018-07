„Politisches Sommergespräch“ im Heinsberg: Katja Dörner ist zu Gast Letzte Aktualisierung: 2. Juli 2018, 15:19 Uhr

Kreis Heinsberg. Beim „Politischen Sommergespräch“ der Grünen im Kreis Heinsberg wird ein prominenter Gast erwartet: Katja Dörner (Bonn), die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, wird am Montag, 9. Juli, ab 18 Uhr am Lago Laprello im „Laguna Beach Club“ an der Fritz-Bauer-Straße in Heinsberg bei den Kreisgrünen erwartet.