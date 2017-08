Pilgerreise führt an den Niederrhein

Waldfeucht-Haaren. Die Kevelaerbruderschaft Haaren-Bocket machen sich auf zum Wallfahrtsort zur „Trösterin der Betrübten“ am Niederrhein.

Organisiert und durchgeführt wird die Wallfahrt zusammen mit den umliegenden Pfarreien Braunsrath, Obspringen und Waldfeucht. Stattfinden wird die Wallfahrt vom 21. bis zum 24. September

Gemeinsam mit den Fußpilgern werden sich zahlreiche Bus- und Fahrradpilger zugleich auf Wallfahrt begeben; traditionell begehen die Pilger den Freitag gemeinsam in Kevelaer.

Um 11.45 Uhr ziehen alle Pilger gemeinsam in Kevelaer zu einer Andacht in die dortige Basilika ein. Um 15 Uhr folgt der Zug vom Gnadenbild zum Kreuzweg in der Pax-Christi-Kapelle und um 18.30 Uhr schließlich eine Lichterprozession mit der Verabschiedung der Buspilger.

Anmeldungen für die Kevelaerwallfahrt können ab sofort bei Willi Storms, Am Haas 18, Telefon 02452/89069, Bernd Storms, Am Driesch 47, Telefon 02452/9763780 oder in den Pfarrbüros Bocket, Telefon 02455/3117, Braunsrath, Telefon 02452/3897, Obspringen, Telefon 02455/9309830, und Waldfeucht, Telefon 02455/2003, erfolgen.

Anmeldeschluss für die Fuß- und Fahrradpilger ist der 10. September, für die Buspilger der 17. September.