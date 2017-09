Pianist Ronald Brautigam eröffnet Meisterkonzertreihe

Kreis Heinsberg. Die Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg eröffnet am Montag, 25. September, mit dem international bekannten Pianisten Ronald Brautigam die Meisterkonzertreihe 2017/18. Dieses Konzert in der Erkelenzer Stadthalle am Franziskanerplatz beginnt um 20 Uhr.

Ronald Brautigam wird bei diesem VHS-Meisterkonzert auf einem historischen Hammerklavier sein aktuelles Programm „Wien um 1800“ präsentieren. Es werden Werke von Haydn, Wilms und Beethoven, darunter die berühmte Waldstein-Sonate, zu hören sein. Es wird dabei ein Panorama einer der herausragenden Epochen der Musikgeschichte entstehen. Der Niederländer zählt international zu den führenden Pianisten seiner Generation. In seinem Spiel paaren sich große Virtuosität und Musikalität mit technischer Makellosigkeit.

Brautigam ist zudem einer der wenigen Pianisten, die professionell sowohl auf dem Hammerklavier als auch auf modernen Instrumenten konzertieren. Er studierte in Amsterdam bei Jan Wijn, in London bei John Bingham und schließlich in den USA bei Rudolf Serkin. 1984 erhielt er den „Niederländischen Musikpreis“, die höchste musikalische Auszeichnung des Landes. Brautigam konzertierte er mit renommierten internationalen Orchestern wie dem Königlichen Concertgebouw Orkest, dem London Philharmonic, BBC Philharmonic, Budapest Festival Orchestra und dem Gewandhaus-Orchester Leipzig und arbeitete mit vielen berühmten Dirigenten wie Riccardo Chailly, Sir Simon Rattle und Bernard Haitink zusammen.

Das Konzert in Erkelenz ist auch Teil des Festivals „Musik entlang der Rur“. Das nächste Konzert in dieser Reihe mit dem Pianisten Phillip Kornbichler findet am 3. Oktober im Rondell der Jugendmusikschule Heinsberg statt.

Eintrittskarten für das VHS-Meisterkonzert sind erhältlich in der Stadt Erkelenz in den Buchhandlungen Wild (Markt 4) und Viehausen (Kölner Straße 16) sowie bei der Kultur GmbH (Franziskanerplatz 11) und in Heinsberg im VHS-Gebäude an der Westpromenade 9 sowie an der Abendkasse. Die Anton-Heinen-Volkshochschule bietet für die sieben Meisterkonzerte ein Abonnement an, das unter Telefon 02452/134316 erworben werden kann.