Kreis Heinsberg - Pfadfinder: „Wir sind ein super Team“

Kreis Heinsberg. Die Diözesanversammlung der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG-Diözesanverband Aachen) tagte im Haus St. Georg in Wegberg. Bei der zweitägigen Veranstaltung wurden der Diözesankurat sowie der Diözesanvorstand wiedergewählt und wichtige Anträge für den Verband beschlossen.

7000 Mitglieder und 35.000 Ehemalige im Pfadfinderverband im Bistum Die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) ist mit circa 7000 Mitgliedern und circa 35.000 Ehemaligen der größte Pfadfinderverband im Bistum Aachen. Die Mitglieder engagieren sich in 85 Ortsgruppen. Ihr Ziel ist die Erziehung von jungen Menschen zu Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Pfadfinderinnen und Pfadfinder ent­decken ihre Umwelt durch bewusstes Handeln. Ihr Verständnis der Welt beruht auf den Grundsätzen des christlichen Glaubens. Das politische und soziale Engagement der Pfadfinder zeigt sich in vielen Bereichen. Zum Beispiel in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen im täglichen Leben oder im Zeltlager.

Sowohl die Amtszeit des Diözesanvorstandes Jonas Spinczyk als auch die des Diözesankuraten Thomas Schlütter liefen zu dieser Diözesanversammlung aus. Beide stellten sich erneut zur Wahl und wurden von der Versammlung in ihren Ämtern bestätigt. Annka Meyer, Diözesanvorsitzende, ist froh über diesen Wahlausgang: „Ich finde, wir sind ein super Team, und ich bin froh, dass ich mit Jonas und Thomas nun weiter für den Diözesanverband zusammenarbeiten kann. Wir haben noch viel vor!“

Bei der Diözesanversammlung wurde die Arbeit des vergangenen Jahres besprochen und gewürdigt. Bezirke, Diözesanleiterrunde und Vorstand kamen zu Wort und konnten ihre Ideen und Projekte vorstellen.

In Anträgen an die Versammlung können der Vorstand, Arbeitskreise und Referate sowie andere Gremien oder Einzelpersonen ihre Anliegen vorstellen und diese dann zur Umsetzung bringen. Dieses Jahr gab es vor allem viele Anträge, die ein Zeichen setzen sollen.

Einstimmig beschloss die Diözesanversammlung einen Antrag zu „Heute bei Dir“, dem synodalen Prozess im Bistum Aachen. In diesem befürwortete die DPSG Aachen den Prozess und betonte die Wichtigkeit, daran teilzuhaben, um die Zukunft des Bistums Aachens mitzugestalten. Ebenso wurde die Umsetzung eines pastoralen Rahmenkonzeptes beschlossen, das die spirituellen Seiten des Verbandes stärker beleuchten soll.

Weitere wichtige Punkte waren der Antrag, sich als Fairtrade-Scout-Diözese zertifizieren zu lassen, um so ein Zeichen gegen ausbeuterische Strukturen und für den fairen Handel zu setzen, und ein Antrag zum Thema „Ehrenamt soll nichts kosten“, mit dem dargestellt wurde, dass die Veranstaltungs- und andere Kosten für Ehrenamtler, die schon viel Zeit und Herzblut investieren würden, so niedrig wie möglich gehalten werden sollten.

Gottesdienst und Party

Nach dem anstrengenden Sitzungstag kam natürlich auch der informelle Austausch nicht zu kurz. Der Samstagabend begann mit einem feierlichen Gottesdienst in der Kapelle, in dem der scheidenden Referentin des Team Menschs, Michaela Frenken, gedankt und Elena Salentin als Schnuppermitglied des Arbeitskreises Pfadfinderstufe berufen wurde. In seinem weiteren Verlauf bot der Abend allen Teilnehmern nicht nur gutes Essen und Zeit für Gespräche, sondern auch eine lange dauernde Party.

„Die gute Stimmung und die Motivation der Teilnehmer trugen durch die gesamte Diözesanversammlung“, berichtete der DPSG-Diözesanverband Aachen nach der Tagung in Wegberg.