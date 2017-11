Kreis Heinsberg.

Ein neuer Pendleratlas der Agentur für Arbeit zeigt, wie mobil die Menschen in der Region sind: Von 87.844 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die zwischen Juni 2015 und Juni 2016 im Kreis Heinsberg wohnten, arbeiteten 38.113 nicht in ihrem Wohnort – 43,4 Prozent pendelten also täglich für den Job in einen anderen Kreis.