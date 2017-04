Erkelenz.

Mit zwei Angeboten wartete die Kreismusikschule in Erkelenz auf. Zunächst wurde im Rahmen eines „offenen Unterrichts“ in den Räumen des Berufskollegs am Schulring die Nachwuchsarbeit der Kreismusikschule vorgestellt. Mit dabei war auch die Früherziehungsgruppe unter der Regie von Nadeschda Reder, die mit gekonnten Darbietungen einen Einblick in die Möglichkeiten der Kreismusikschule gab.