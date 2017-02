Ihre Ausbildung begann bei der Sparkasse in Erkelenz

„Am Rande“, wie er bescheiden anmerkte, aber sichtlich nicht ohne Stolz ließ Thomas Pennartz die Gäste bei diesem Auftakt der Sparkassen-Gespräche 2017 zu Beginn des Abends wissen, dass Margarete Müller, die 1956 in Wegberg geboren wurde, ihre Karriere 1971 bei der Sparkasse in Erkelenz begonnen hatte.

In der Zeit ihrer Ausbildung von 1971 bis 1974 wurden damals die Weichen zur Bildung der heutigen Kreissparkasse Heinsberg gestellt, die nach der kommunalen Neugliederung am 1. Januar 1974 durch die Fusion der Kreissparkasse des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg sowie der Kreis- und Stadtsparkasse Erkelenz entstand.

Für Margarete Müller folgte ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Wuppertal (Dipl.-Ökonomin) und eine Tätigkeit als Finanzanalystin bei der Dresdner Bank in Frankfurt.

Im Jahr 1982 trat sie in die Landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen ein. Sie übte leitende Tätigkeiten in den Filialen Aachen, Mönchengladbach, Moers und Düsseldorf sowie in der Abteilung Betriebsorganisation aus, war von 2002 bis 2004 Direktorin der Filiale Mönchengladbach, von 2004 bis 2006 Direktorin der Filiale Aachen und von 2006 bis 2011 Referatsleiterin Bonitätsanalyse und Wertpapiere der Hauptverwaltung in Nordrhein-Westfalen.

Von 2011 bis 2013 arbeitete sie als Bereichsleiterin Innen- und Filialbetrieb der Hauptverwaltung in Hessen und wurde schließlich 2013 Präsidentin der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in NRW.