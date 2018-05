Die Leute schneller zusammenbringen

Minister Andreas Pinkwart holte am Freitag seinen eigentlich zur Eröffnung der Werkbank geplanten Besuch in Heinsberg nach. „Ich arbeite eigentlich von morgens bis abends in einem Coworking Space“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Er sei den ganzen Tag „unterwegs zwischen Wissenschaft, Forschung, Politik und Unternehmen“. Coworking sei heute institutionalisierter und professioneller, die Idee aber nicht neu. Erfolgreiche Unternehmer seien schon immer auf der Suche nach Impulsen und Kooperationen. „Der gute Mittelständler beherrscht all diese Instrumente, aber redet nicht drüber.“

Dr. Richard Nouvertné sieht in der Werkbank auch eine Orientierungshilfe für das Geldinstitut. „Wir wollen wissen, wohin sich Dinge entwickeln. Es ist etwas völlig anderes, einen Online-Shop zu finanzieren oder ein Schuhgeschäft an der Ecke.“ Die Kreissparkasse komme „vom klassischen stationären Vertrieb“ und erlebe, wie sich Geschäftsmodelle verändern. Vernetzung und Austausch spielten eine große Rolle. Bei sechs festen Mietern und über 45 Veranstaltungen sei man „selbst überrascht“, wie gut die Werkbank ankomme. (tp)