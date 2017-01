Noch sind Bewerbungen für die Kunsttour möglich Letzte Aktualisierung: 20. Januar 2017, 14:50 Uhr

Kreis Heinsberg. Die Halbzeit in der Bewerbungsfrist für die Kunsttour 2017 ist vorbei: Noch bis zum 31. Januar ist es möglich, sich für eine Teilnahme am Tag der offenen Ateliers und Galerien, der am Sonntag, 7. Mai , in der Freizeit-Region Heinsberg stattfindet, zu bewerben.