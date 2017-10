Nikolauszüge der Selfkantbahn bald wieder unterwegs

Kreis Heinsberg. In der Adventszeit verkehren wieder die beliebten Nikolauszüge auf der Selfkantbahn. Weit mehr als 10 000 Fahrgäste kommen jedes Jahr nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Belgien und den Niederlanden zu den Nikolausfahrten.

Schon seit 1971 gehören sie zum Programm der Selfkantbahn. Seitdem haben sie sich einen festen Platz in den Herzen der Kinder und ihrer Eltern erobert. Vom Bahnhof in Geilenkirchen-Gillrath aus geht die Fahrt über die 5,5 Kilometer lange Strecke zum Bahnhof Gangelt-Schierwaldenrath.

Kurz nach der Abfahrt hält der Dampfzug auf der freien Strecke. In einer Kutsche kommt der Nikolaus angereist und besteigt mit Knecht Ruprecht den Zug. Die Fahrt geht mit viel Dampf weiter, während der Nikolaus durch den Zug geht und die kleinen Fahrgäste beschert. Am Bahnhof Schierwaldenrath hat der Zug rund 40 Minuten Aufenthalt. In dieser Zeit können die Fahrgäste an einer kleinen Nikolausfeier im beheizten und bewirtschafteten Festzelt teilnehmen. Dann geht die Fahrt zurück. Knapp zwei Stunden nach der Abfahrt ist der Nikolauszug wieder am Bahnhof in Gillrath.

Die Nikolauszüge verkehren zwischen dem 2. und dem 17. Dezember, samstags und sonntags um 11, 13, 15 und 17 Uhr sowie an den Wochentagen vom 4. bis 8. Dezember jeweils um 15 und 17 Uhr. Zusätzlich fährt ein „Nachtzug“ am Samstag, 16. Dezember, um 19 Uhr.

Einige der Nikolauszüge sind allerdings bereits ausgebucht. Wegen der großen Nachfrage empfiehlt es sich, die Fahrkarten in den Vorverkaufsstellen bald zu bestellen in Geilenkirchen, West Verkehr, Geilenkirchener Kreisbahn 1, Telefon 02431/886000, in Gangelt-Birgden, Buchhandlung Mesche, Bahnhofstraße 33, Telefon 02454/969280, oder in Heinsberg: Buchhandlung Gollenstede, Hochstraße 127, Telefon 02452/23493, oder mit einer E-Mail an nikolaus@selfkantbahn.de.